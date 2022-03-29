Суд оштрафовал «Мюзик-Холл» за перепланировку церкви на Галерной

Суд оштрафовал театр на 200 тысяч рублей. Фото: pixabay

Суд оштрафовал театр на 200 тысяч рублей. Фото: pixabay

В Петербурге суд назначил штраф театру «Мюзик-Холл» за незаконную перепланировку здания церкви на Галерной улице.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ГАУК «Театр Мюзик-Холл» привлечен к административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ).

Октябрьский районный суд установил, что театр без получения разрешения КГИОП снес перегородки и оборудовал проемы в здании «Церкви англиканской Иисуса Христа», расположенной на Галерной улице, дом 57, литера Б. Помещения в церкви закреплены на праве оперативного управления за театром.

«Мюзик-Холлу» назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге продолжится реставрация молельного зала Соборной мечети.