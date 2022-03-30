Названы первые симптомы труднодиагностируемой опухоли поджелудочной у человека

Названы первые симптомы труднодиагностируемой опухоли поджелудочной у человека
Стоит прислушиваться к сигналам своего организма. Фото: Pexels

Главные симптомы болезни перечислил россиянам онколог Валерий Егиев.

По словам врача-онколога, в настоящий момент рак поджелудочной железы является одним из самых трудно распознаваемых видов онкологии, передает «Доктор Питер».

Для того, чтобы верно диагностировать заболевание важно пройти ультразвуковое исследование, а также сделать компьютерную томографию. Для своевременного обращения к специалисту и началу лечения болезни необходимо знать самые первые и главные симптомы опухоли.

Сообщить о наличии в организме рака поджелудочной железы могут сразу несколько признаков. О них поведал врач-онколог Валерий Егиев.

Оказалось, как рассказывает эксперт, симптомы опухолей поджелудочной железы довольно похожи на признаки следующий болезней:

  • диабет;
  • язва желудка;
  • различные болезни желчного пузыря.

Самыми распространенными признаками являются:

  • боль в верхней части живота и спины;
  • тошнота;
  • рвота;
  • снижение или потеря аппетита;
  • необъяснимая потеря веса;
  • запор;
  • диарея.

Важно вовремя отметить усиливающуюся боль в области живота и спины в тот момент, когда человек лежит или принимает пищу.

Если пациент заметил у себя сочетание таких признаков, то есть смысл, как можно скорее, обратиться к медикам. Поставить диагноз наверняка можно только лишь после прохождения УЗИ и томографии с контрастированием сосудов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что длительные перерывы между приемами пищи или отказ от завтрака могут грозить неприятными последствиями для здоровья. Пропуск приема пищи или голод могут привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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Названы первые симптомы труднодиагностируемой опухоли поджелудочной у человека
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