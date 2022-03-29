Эндокринолог рассказал об опасности отказа от завтрака

Питаться нужно не менее трех раз в день, а между основными приемами пищи должны быть перекусы. Фото: Pixabay

Питаться нужно не менее трех раз в день, а между основными приемами пищи должны быть перекусы. Фото: Pixabay

Длительные перерывы между приемами пищи или отказ от завтрака могут грозить неприятными последствиями для здоровья. Об этом рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

По его словам, пропуск приема пищи или голод могут привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«Зовите это хоть интервальным голоданием, хоть лечебным голоданием — это дорога в один конец», — заявил Калинчев.

Медик отметил в беседе с URA.RU, что важно питаться регулярно и как минимум три раза в день, также рекомендуется добавлять перекусы.

При этом медик подчеркнул, что полностью здоровых людей не бывает. «У любого человека со школьной скамьи есть обычно хронический гастрит или панкреатит. Большие перерывы в питании же только ухудшат здоровье и приведут к гастроэнтерологу или терапевту, считает Калинчев.

«Если человек позавтракал в семь утра, а обедает он в три, восемь часов без пищи — ничем хорошим это не закончится. Вопрос времени, когда начнутся заболевания», — подчеркнул специалист.

Напомним, японские ученые выяснили, что есть закономерности, связывающие вероятность развития деменции у пожилых людей с их рационом. У участников, пренебрегающих завтраками, она наблюдалась в 4 раза чаще.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вечернее время рекомендуется есть продукты с содержанием триптофана, к ним относится рыба, приготовленные на пару курица и индейка, а также пить кефир для лучшего засыпания. Идеальными продуктами, содержащими триптофан, являются рыба или приготовленные на пару индейка или курица. И добавила, что эта пища должна поступать в организм в сочетании со сложными углеводами.

Напомним, употребление кефира может приносить большую пользу организму. Кисломолочный продукт способствует правильной работе пищеварения и помогает усваиваться пище. Имея в своем составе молочнокислые бактерии и пробиотики продукт оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника. Также, полезный напиток содержит в себе витамины A, PP, бета-каротин, С, и многие другие.