Японские ученые: людям, пренебрегающим завтраком, грозит деменция

Отказываться от завтрака не стоит во благо своему здоровью.

Японские ученые выяснили, что есть закономерности, связывающие вероятность развития деменции у пожилых людей с их рационом. У участников, пренебрегающих завтраками, она наблюдалась в 4 раза чаще. Исследование опубликовано в журнале Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services.

К слову, за результатами 525 людей наблюдали в течение шести лет. Возраст всех пациентов превышал 65 лет.

Отмечается также, что небольшие перекусы на ходу вместо полноценного приема пищи, опасны для мыслительной функции пожилого человека. При таком питании увеличивается риск приобретенного слабоумия в 2,7 раз.

«Известия» уточняют, что результаты эксперимента актуальны для всех групп наблюдаемых.

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