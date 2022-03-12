Врач призвал отложить косметические процедуры на месяц после COVID

От косметических процедур после перенесенного коронавируса следует на время отказаться. Об этом предупредил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

По его словам, лазерная косметология, ботокс, татуаж, массаж, солярий оказывают воздействие на микроциркуляцию крови.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт подчеркнул, что после COVID-19 лучше подождать месяц и сдать анализы перед тем, как записываться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что масочный режим на территории России могут отменить в апреле-мае, когда завершится сезон ОРВИ. Ношение средств индивидуальной защиты может отменить главный санитарный врач РФ Анна Попова. При этом ситуация с отменой будет зависеть от коечного фонда. Кроме COVID-19 существует еще грипп и несколько десятков других острых респираторных вирусных инфекций, уточнил эксперт.