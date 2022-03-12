Инфекционист назвал месяц отмены масочного режима в России

Масочный режим на территории России могут отменить в апреле-мае, когда завершится сезон ОРВИ. Такое предположение озвучил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

По его словам, средства индивидуальной защиты может отменить главный санитарный врач РФ Анна Попова. При этом ситуация с отменой будет зависеть от коечного фонда.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт напомнил, что кроме COVID-19 существует еще грипп и несколько десятков других острых респираторных вирусных инфекций, уточнил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начали закрывать пункты вакцинации от коронавируса. В городе на Неве эпидемиологическая обстановка стала гораздо лучше, в связи с этим поменялся и режимы работы некоторых стационарных и мобильных пунктов вакцинации, было уменьшено их количество.