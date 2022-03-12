В Петербурге начали закрывать пункты вакцинации от коронавируса

В настоящий момент в Северной столице остаются 186 стационарных и 25 мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что в Петербурге стали закрываться прививочные пункты от COVID-19. У тех, что продолжают работу, меняется режим. Об этом сообщил ответственный за программу вакцинации в городе Дмитрий Ченцов в разговоре с «Фонтанкой» в пятницу, 11 марта.

По мнению Дмитрия Ченцова, в городе на Неве эпидемиологическая обстановка стала гораздо лучше, в связи с этим поменялся и режимы работы некоторых стационарных и мобильных пунктов вакцинации, было уменьшено их количество.

Еще недавно было развернуто 190 стационарных и 39 мобильных пунктов вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые Великобритании доказали, что новая коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема мозга.