Диетолог перечислила полезные для сна продукты

В вечернее время рекомендуется есть продукты с содержанием триптофана, к ним относится рыба, приготовленные на пару курица и индейка, а также пить кефир для лучшего засыпания. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, триптофан способствует выработке серотонина — предшественника мелатонина, или так называемого гормона сна.

Диетолог отметила в разговоре с «Москвой 24», что идеальными продуктами, содержащими триптофан, являются рыба или приготовленные на пару индейка или курица. И добавила, что эта пища должна поступать в организм в сочетании со сложными углеводами.

«Но не простыми углеводами в виде жареного картофеля или десерта, а со сложными, например с брокколи», — рассказал медик.

Королева объяснила, что простые углеводы могут заблокировать процесс перехода триптофана в структуры головного мозга. В вечернее время лучше отказаться от них в пользу кефира. Кисломолочный продукт не только содержит триптофан, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, добавила медик.

Напомним, употребление кефира может приносить большую пользу организму. Кисломолочный продукт способствует правильной работе пищеварения и помогает усваиваться пище. Имея в своем составе молочнокислые бактерии и пробиотики продукт оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника. Также, полезный напиток содержит в себе витамины A, PP, бета-каротин, С, и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что даже если спать при тусклом свете только одну ночь, может повыситься уровень сахара увеличиться частота сердечных сокращений. По результатам исследования, участниками которого стали 20 здоровых молодых людей, сон при свете оказал на организм худшее влияние, чем сон в абсолютной темноте.

Отмечается, что фазы сна, во время которых происходит обновление клеток, сократились, также стала больше частота сердцебиения, повысилась резистентность к инсулину и нарушилась работа нервных систем, повысилось давление. При этом того количества света, которое было дано, не хватило для того, чтобы снизить уровень мелатонина.