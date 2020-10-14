Врач рассказала о полезных свойствах кефира

Врач рассказала о полезных свойствах кефира
С осторожностью стоит употреблять кефир стоит людям с гастритом, язвой и панкреатитом. Фото: Pixabay

Употребление известного всем кисломолочного продукта может приносить большую пользу организму.

Об этом сообщила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем личном аккаунте в Instagram.

Кефир способствует правильной работе пищеварения и помогает усваиваться пище. Имея в своем составе молочнокислые бактерии и пробиотики продукт оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника.

Полезен кефир и другими элементами. Среди них — кальций и белок. Также, полезный напиток содержит в себе витамины A, PP, бета-каротин, С, и многие другие.

Смирнова отметила, что регулярное употребление кефира снижает риск развития воспалений в кишечнике, онкологии и геморроя.

Также, кефир помогает засыпанию. Однако, в случае, если человек склонен к образованию отеков, на ночь продукт употреблять лучше не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые считают, что йогурт и кефир защищают от коронавируса.

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