Ученые считают, что йогурт и кефир защищают от коронавируса

Они выяснили, как влияет питание на вероятность заразиться инфекцией.

Ученые из Франции провели исследование и выяснили, что йогурт и кефир помогают защититься от коронавируса. Их выводы опубликовало интернет-издание Clinical and Transnational Allergy. Эксперты решили проверить, как взаимосвязано питание и вероятность заразиться инфекцией. Для этого они проанализировали данные жителей разных стран и заметили интересную закономерность. В тех государствах, где люди любят есть молочные продукты, случаев заражения коронавирусом не так уж много. Самые низкие показатели смертей, например, в Турции, Греции и Болгарии, где часто употребляют кефир и йогурты.

Ученые убеждены, что некоторые продукты способны снижать вероятность проникновения коронавируса и организм. Они посоветовали людям включить в рацион кисломолочные продукты, чтобы уберечь себя.

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