Ученые объяснили, чем может быть опасен сон при свете

Ученые объяснили, чем может быть опасен сон при свете. Фото: Pixabay

Ученые объяснили, чем может быть опасен сон при свете. Фото: Pixabay

Даже если спать при тусклом свете только одну ночь, может повыситься уровень сахара увеличиться частота сердечных сокращений.

Ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, что сон при свете может грозить негативными последствиями для организма. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

По результатам исследования, участниками которого стали 20 здоровых молодых людей, сон при свете оказал на организм худшее влияние, чем сон в абсолютной темноте.

Во время эксперимента участники были подключены к специальным аппаратам, которые регистрировали показатели сна, дыхание, мозговую активность и сердцебиение. В первый раз участники исследования спали в абсолютно темном помещении, а во второй, — как если бы свет падал в окно с улицы.

Отмечается, что фазы сна, во время которых происходит обновление клеток, сократились, также стала больше частота сердцебиения, повысилась резистентность к инсулину и нарушилась работа нервных систем, повысилось давление. При этом того количества света, которое было дано, не хватило для того, чтобы снизить уровень мелатонина.

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