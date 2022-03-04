Эксперт рассказала, какой сон является самым эффективным

Эксперт рассказала, какой сон является самым эффективным
Эксперт рассказала, какой сон является самым эффективным. Фото: pixabay

Врач-терапевт разъяснила, какую пользу может принести человеку восьмичасовой сон, и какой режим считается самым полезным.

Врач-диетолог «СМ-Клиника», врач-терапевт Елена Тихомирова заявила, что, по данным исследований, самым эффективным является восьмичасовой сон. Об этом пишет PRIMPRESS.

Эксперт отметила, что очень важно ложиться и вставать в одно и то же время даже при восьмичасовом сне. По мнению Тихомировой, в идеале нужно ложиться в 23 часа и вставать в 7 утра. В случае, когда речь идет о выходных, то можно лечь на часик-два раньше или позже.

Специалист подчеркнула, что когда человек регулярно ложится и встает в привычное время, то у него максимально эффективно работает гормональная система.

Также эксперт напомнила, что во время сна происходит процесс жиросжигания, восстановления мышечной системы и восстановление мозга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть стоматологических клиник в России резко подняли цены на свои услуги на фоне изменения курса валют и логистики.

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