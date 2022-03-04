Российские стоматологи подняли цены на 15% из-за изменения курса валют и логистики

Некоторые стоматологические клиники в России резко подняли цены на свои услуги на фоне изменения курса валют и логистики.

В настоящее время цены поднялись преимущественно в небольших больницах и частных кабинетах, но в перспективе подорожание может коснуться и других клиник. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей профессий стоматологии.

Отмечается, что цены на услуги стоматологов выросли примерно от 10 до 15%. Эксперты поделились, что более 90 % расходных материалов и инструментов приобретается за границей. При этом специалисты успокаивают, что Россия и сама обладает собственным производством, а европейские товары в ряде случаев смогут заменить китайские.

Президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко заявил, что в настоящий момент есть повышенный спрос на стоматологические услуги. Здесь эксперт провел аналогию с тем, что люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен. По его мнению, точно такой же механизм работает и с услугами врачей.

К росту цен, как отметил эксперт, неминуемо приводит повышение курса доллара и как раз вот этот повышенный спрос, который сейчас наблюдается в поликлиниках.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть некоторые проблемы с поставкой импортных товаров, считает аналитик. В частности, перебои с поставкой могут коснуться туалетной бумаги, кофе и бытовой техники.