Аналитик предостерег россиян о перебоях с поставкой туалетной бумаги, кофе и бытовой техники

Аналитик предостерег россиян о перебоях с поставкой туалетной бумаги, кофе и бытовой техники
Аналитик предостерег россиян о перебоях с поставкой туалетной бумаги, кофе и бытовой техники. Фото: Pixabay

Из-за сложностей с расчетами в Российской Федерации могут возникнуть некоторые проблемы с поставкой импортных товаров, считает аналитик.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук, аналитик Сергей Суверов предположил, что с рядом импортных товаров могут возникнуть трудности в поставке. При этом речь не идет о дефиците продуктов питания. Об этом эксперт поделился с Ura.ru.

Аналитик допустил, что могут быть перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.

«По кофе уже были сообщения, что будут перебои. Многие импортные товары — электроника, бытовая техника, даже туалетная бумага могут стать дефицитом», — заявил эксперт.

Также Суверов допустил увеличение цен на местные товары, но при этом продукты будут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам экспертов, прямой импорт продовольствия, которое в России не выращивается — кофе, чай, какао, цитрусовые — завязан в основном на странах, которые не вводили в отношении РФ санкций.

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