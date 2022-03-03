Аналитик предостерег россиян о перебоях с поставкой туалетной бумаги, кофе и бытовой техники

Из-за сложностей с расчетами в Российской Федерации могут возникнуть некоторые проблемы с поставкой импортных товаров, считает аналитик.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук, аналитик Сергей Суверов предположил, что с рядом импортных товаров могут возникнуть трудности в поставке. При этом речь не идет о дефиците продуктов питания. Об этом эксперт поделился с Ura.ru.
Аналитик допустил, что могут быть перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.
«По кофе уже были сообщения, что будут перебои. Многие импортные товары — электроника, бытовая техника, даже туалетная бумага могут стать дефицитом», — заявил эксперт.
Также Суверов допустил увеличение цен на местные товары, но при этом продукты будут.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам экспертов, прямой импорт продовольствия, которое в России не выращивается — кофе, чай, какао, цитрусовые — завязан в основном на странах, которые не вводили в отношении РФ санкций.