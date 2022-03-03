Эксперты назвали импортные продукты, оказавшиеся в зоне риска из-за санкций

Эксперты не верят, то импортные продукты не исчезнут с российских прилавков — максимум заменятся поставками из других стран.

По их словам, прямой импорт продовольствия, которое в России не выращивается — кофе, чай, какао, цитрусовые — завязан в основном на странах, которые не вводили в отношении РФ санкций.

Не прекратились поставки продуктов из Европы, в частности, рыбы и алкоголя. На фоне ослабления рубля, санкций, сложностей в логистике импортеры вынуждены в экстренном порядке перестраивать работу. Скорее всего, рынок будет неизбежно штормить.

Для стабилизации цен правительство до конца 2022 года обнулило пошлины на импорт 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины.

Санкции западных стран вводятся в связи с объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.