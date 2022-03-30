Онколог рассказал, кто наиболее предрасположен к возникновению рака яичников

Онколог рассказал, кто наиболее предрасположен к возникновению рака яичников. Фото: Pixabay

Онколог рассказал, кто наиболее предрасположен к возникновению рака яичников. Фото: Pixabay

Некоторые граждане находятся в группе риска возникновения рака яичников. Чаще всего с этим недугом сталкиваются женщины старше 45 лет на фоне менопаузы.

Спровоцировать развитие рака яичников может гормональная перестройка организма, предупредил онкогинеколог Илья Карев. Также необходимо быть начеку тем, у кого в роду по женской линии встречались онкозаболевания репродуктивной системы. Об этом эксперт рассказал изданию «АиФ».

Вызвать заболевание могут гормональные нарушения, в частности стоит обратить внимание на увеличение количества овуляций, раннее начало менопаузы или же позднее начало менструаций.

Еще одними опасными факторами могут стать кисты яичников и неблагоприятная окружающая среда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что онколог Валерий Егиев перечислили главные симптомы рака поджелудочной железы.