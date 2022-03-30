В ВОЗ предположили, что коронавирус будет последней пандемией в истории человечества

В ВОЗ предположили, что коронавирус будет последней пандемией в истории человечества. Фото: pixabay

В ВОЗ предположили, что коронавирус будет последней пандемией в истории человечества. Фото: pixabay

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что COVID может стать последней пандемией в истории человечества.

Такое утверждение Гебрейесус сделал на Всемирном правительственном саммите, проходящем в Дубае. Также он отметил, что коронавирус, разрушивший жизни и благополучие людей, стал больше, чем просто кризис здравоохранения. Об этом пишет ТАСС.

«Коронавирус унес жизни более 6 млн человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошел рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете», — заявил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ заметил, что пока нельзя сказать, каков будет итоговой ущерб от пандемии COVID-19. По его мнению, необходимо расширить производство вакцин во всех странах, в частности, в государствах со средним и низким доходом на душу населения с целью укрепления их независимости и расширения автономии в сфере здравоохранения.

Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что важно заняться развитием передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях, а также создать систему раннего предупреждения о приближении пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коронавирусная пандемия в мире закончится примерно через полтора года, считает вирусолог Петр Чумаков.