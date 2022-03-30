Вирусолог Чумаков спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19

Вирусолог, молекулярный биолог Петр Чумаков считает, что коронавирусная пандемия в мире закончится примерно через полтора года.

Ученый заявил в разговоре с Ura.ru, что главная угроза для сроков завершения пандемии сейчас исходит из Китая, где идет активный рост заболеваемости. По словам Чумакова, используемая в КНР вакцина имеет достаточно низкую эффективность. Он отметил, что в стране все держится не на иммунизации населения, а на ограничительных мерах.

«И вот сейчас, когда появился омикрон, очень заразный, эти карантинные мероприятия оказываются малоэффективными», — считает вирусолог.

Он предупредил, что волна заболеваемости в Китае может обернуться появлением нового штамма.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых опасных штаммов COVID в мире.