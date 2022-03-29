В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых опасных штаммов COVID в мире

На сегодняшний день в мире нет новых вариантов COVID-19, которые могли бы вызывать тревогу. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. По ее словам, в силу контагиозности «Омикрона» в вопросе заразности «всё одинаково».

«Новых вариантов, которые бы представляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет», — приводят слова главы ведомства «РИА Новости».

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 19 660 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в медицинские учреждения 4 932 человека, жертвами коронавируса стали 339 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что повторное использование одноразовых медицинских масок, призванных защищать организм от инфекции, может дать обратный эффект.