Отоларинголог предупредил об опасности повторного ношения одноразовых масок

Повторное использование одноразовых медицинских масок, призванных защищать организм от инфекции, может дать обратный эффект. Об этом предупредил отоларинголог Владимир Зайцев.

Он рассказал, что на старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании защитных средств.

Как сообщил URA.RU, врач высшей категории подчеркнул, что больше всего в этом случае риску подвержены люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 19 660 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в медицинские учреждения 4 932 человека, жертвами коронавируса стали 339 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с коронавирусом на амбулаторном и стационарном лечении в Петербурге продолжает снижаться. Становится меньше и ковидных мест в больницах.