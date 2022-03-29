Отоларинголог предупредил об опасности повторного ношения одноразовых масок

Отоларинголог предупредил об опасности повторного ношения одноразовых масок
Одноразовые маски медик призвал выкидывать после первого применения. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Повторное использование одноразовых медицинских масок, призванных защищать организм от инфекции, может дать обратный эффект. Об этом предупредил отоларинголог Владимир Зайцев.

Он рассказал, что на старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании защитных средств.

Как сообщил URA.RU, врач высшей категории подчеркнул, что больше всего в этом случае риску подвержены люди, которые страдают бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 19 660 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в медицинские учреждения 4 932 человека, жертвами коронавируса стали 339 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с коронавирусом на амбулаторном и стационарном лечении в Петербурге продолжает снижаться. Становится меньше и ковидных мест в больницах.

защитные маски коронавирусная пандемия отоларинголог


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Тульской области на пенсионерку напали из-за 5 кг сахара
Этот март стал самым солнечным в Северной столице за весь XXI век
Из Первого МЕДа в Петербурге эвакуировали 100 человек
В аэропорту Пулково 31 марта отменен или задержан 31 рейс
Россиянам стали неохотно давать кредиты на товары
Возбуждено уголовное дело после массового отравления детей на базе отдыха ...
Россиянам рассказали, кто может получить увеличенное пособие по безработице
Фургон, набитый молодыми парнями, влетел в «Вольво» на Карла Маркса