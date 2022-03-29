В стационарах Петербурга осталось меньше 2000 пациентов с COVID

Для лечения пациентов с коронавирусом остается 2,4 тыс. мест, накануне их было 2,8 тыс. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Для лечения пациентов с коронавирусом остается 2,4 тыс. мест, накануне их было 2,8 тыс. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Число пациентов с коронавирусом на амбулаторном и стационарном лечении в Петербурге продолжает снижаться. Становится меньше и ковидных мест в больницах.

По данным на 29 марта, в Северной столице остаются на лечении 1 968 пациентов с COVID-19, из которых 244 — в реанимации, а 51 подключен к ИВЛ.

Как сообщили в Смольном, сейчас для зараженных горожан развернуто 2 436 коек, накануне их было 2 867. Амбулаторно лечится еще 12 771 петербуржец. Под круглосуточным наблюдением врачей находятся 1,9 тыс. человек.

Напомним, в Петербурге выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 17 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 33 021 горожанина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фоне возобновившегося увеличения числа заболевших COVID-19 в других странах жителям России стоит позаботиться о ревакцинироваться от инфекции.