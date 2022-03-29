Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от COVID на фоне роста заболеваемости в мире

Гинцбург призвал россиян ревакцинироваться от COVID на фоне роста заболеваемости в мире
Александр Гинцбург призвал жителей России обязательно ревакцинироваться от коронавируса Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

На фоне возобновившегося увеличения числа заболевших COVID-19 в других странах жителям России стоит позаботиться о ревакцинироваться от инфекции. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас нельзя сделать точный прогноз о сроках появления новой волны болезни на территории России. Заболеваемость может начать расти через «неделю, месяц или три месяца».

«Обязательно нужно ревакцинироваться», — приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 19 660 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в медицинские учреждения 4 932 человека, жертвами коронавируса стали 339 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России может возобновиться масочный режим.

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