Роспотребнадзор: в России может возобновиться масочный режим

Все будет зависеть от эпидемической обстановки. Фото: комитет по здравоохранению

Все будет зависеть от эпидемической обстановки. Фото: комитет по здравоохранению

Регионы, которые отменили масочный режим, смогут его вернуть в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, решение отменить обязательное исползование средств индивидуальной защиты принимали региональные правительства, это решение основано оперативной ситуации.

«Оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации», — заключила Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 19 660 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в медицинские учреждения 4 932 человека, жертвами коронавируса стали 339 жителей страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отличительной особенностью стелс-омикрона является его более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.