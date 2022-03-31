Владелец «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» принял новое решение для россиян

Компания-владелец «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» решила избрать новую форму работы.
Нововведение в отношении поставщиков было принято в марте. Меру продлят до конца апреля, передает Primpress.
Имеются в виду ситуации, когда продукцию не поставляли по регулярным направлениям или по промоакциям. Ранее партнеры за это получали штраф, сегодня же карательные меры пока что отменили.
Кроме этого, до 5 рабочих дней уменьшен срок принятия решений по изменению стоимости продукции, о котором просят поставщики.
Новые правила должны помочь в вопросе быстрого реагирования на рыночные изменения. В конце концов это хорошо скажется на клиентах магазинов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Магнит» и «Пятерочка» заявили о неожиданном решении для всех россиян с 1 апреля.