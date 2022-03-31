Владелец «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» принял новое решение для россиян

Продление меры связывают с повышенными нагрузками на логистику. Фото: Pixabay

Продление меры связывают с повышенными нагрузками на логистику. Фото: Pixabay

Компания-владелец «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» решила избрать новую форму работы.

Нововведение в отношении поставщиков было принято в марте. Меру продлят до конца апреля, передает Primpress.

Имеются в виду ситуации, когда продукцию не поставляли по регулярным направлениям или по промоакциям. Ранее партнеры за это получали штраф, сегодня же карательные меры пока что отменили.

Кроме этого, до 5 рабочих дней уменьшен срок принятия решений по изменению стоимости продукции, о котором просят поставщики.

Новые правила должны помочь в вопросе быстрого реагирования на рыночные изменения. В конце концов это хорошо скажется на клиентах магазинов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Магнит» и «Пятерочка» заявили о неожиданном решении для всех россиян с 1 апреля.