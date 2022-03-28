«Магнит» и «Пятерочка» заявили о неожиданном решении для всех россиян с 1 апреля

Торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» сообщили о неожиданном решении.

С 1 апреля магазины запустят новые проекты, направленные на помощь россиянам с трудоустройством. Сети сделают акценты на развитие бизнеса, передает PRIMPRESS.

«Пятерочка» решает ввести ускоренное обучение сотрудников. Это будет новое ведение бизнеса в магазинах. Руководители будут действовать как владельцы собственного дела, находясь внутри большой компании. Таким образом будут расширены компетенции директоров торговых точек. В их власти будет создание маркетинговой стратегии, определение для супермаркета доходной части и другое. Начиная с апреля, так будут действовать 150 магазинов сети. Ближе к осени их количество возрастет до одной тысячи.

Помимо прочего «Пятерочка» и «Магнит» заявили, что готовы предоставлять рабочие места россиянам, лишившимся работы из-за антироссийских санкций.

Также вакансии актуальны и для беженцев. Они могут устроиться в магазины продавцами, операторами склада, администраторами или водителями. К тому же предлагаются должности директоров торговых точек и товароведов.

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