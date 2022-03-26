Россиян, пользующихся WhatsApp, предупредили о надвигающейся угрозе

Жителей России предупреждают, что сегодня в мессенджере орудуют мошенники. У злодеев новая схема в социальной сети WhatsApp.

Об этом пишет PRIMPRESS.

Ушлые граждане придумали новый способ выманивания денег у россиян. Так, мошенник звонит потенциальной жертве через мобильное приложение мессенджера WhatsApp. Воришка заявляет, что он сотрудник министерства здравоохранения. Далее он начинает уверять граждан, что будто бы в нашей стране в скором времени наступит дефицит лекарств.

Поэтому, чтобы простой человек не остался без необходимых медикаментов, россиянину рассказывают об «интересном предложении». Так, необходимо заказать лекарства. Вернее, забронировать их на ближайшие три месяца с гарантией выкупа. После того, как злоумышленник получает свою «выручку» он пропадает. Мобильный телефон звонящего становится вне зоны доступа сети.

По мнению эксперта компании «Газинформсервис» Григория Ковшова, в новой схеме мошенники играют на эмоциях человека. Россияне очень волнуются, что, действительно, может наступить дефицит лекарств. И это невзирая на то, что Росздравнадзор заявил о том, что дефицит лекарств не прогнозируется. Тем преступники и пользуются.

Аналогичной схемой злодеи пользуются и с запчастями для автомобилей. Эксперты советуют бросать трубку в таких случаях и ни в коем разе не высылать денежные средства на счета неизвестных.

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