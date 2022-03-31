Нутрициолог: частое употребление молока повышает риск развития рака

Нутрициолог Ирина Кононенко рассказала россиянам, какую опасность несет чрезмерное употребление молока.
Специалист в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что шведские ученые доказали, что употребление молока в большом количестве, а это более трех стаканов в день, повышает риск развития распространенных видов рака: простаты, молочной железы и печени. Вместе с этим растет и вероятность развития остеопороза, болезни Паркинсона и появления угревой сыпи.
По словам Кононенко, в молоке содержатся гормоны, которые могут привести к развитию фиброзно-кистозной мастопатии и миом, а также к набору лишнего веса.
Кроме того, у молочных продуктов высокий инсулиновый индекс, что также вредит здоровью.
«Высокий инсулин провоцирует выработку гормона надпочечников прогестерона, который задерживает натрий в организме, а с ним и воду, а это провоцирует отечность и целлюлит», — отметила нутрициолог.
Европейскими учеными также доказана взаимосвязь между пристрастием к молоку и рисками развития сахарного диабета второго типа.
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