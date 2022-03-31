Врач-диетолог рассказал, как связаны куркума и риск развития рака

Врач-диетолог рассказал, как связаны куркума и риск развития рака
Врач-диетолог рассказал, как связаны куркума и риск развития рака. Фото: pixabay

Эксперт отметил, что куркума может помочь снизить риск развития рака в организме человека.

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что действие куркумы против онкологических заболеваний доказано научно. Так, когда начались исследования связей между заболеваниями и образом питания, выяснилось, что люди потребляющие большое количество куркумы, реже страдают от онкозаболеваний.

Также Гинзбург заметил, что куркума может предотвратить развитие рака толстой и прямой кишки, рака предстательной железы и рака молочных желез.

В этом продукте содержится куркумин, имеющий противораковое свойство. По словам эксперта, эффекты куркумина стали показывать уже непосредственно в лабораториях. В результате были обнаружены эффекты, что куркумин возвращает опухолевой клетке чувствительность, после чего она сама себя убивает.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кофе является эффективным способом профилактики рака печени у человека, считает доктор Александр Мясников.

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