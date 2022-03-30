Назван напиток эффективный в борьбе с раком печени у человека

Такое заявление сделал Александр Мясников.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников считает, что кофе является эффективным способом профилактики рака печени у человека. Об этом доктор сообщил в эфире программы «О самом главном».

По словам специалиста, кофе снижает риск развития цирроза и рака печени. Плюс ко всему, он способен предотвращать риск инфаркта. Мясников добавил, что выпивать кофе в разумных количествах полезно и гипертоникам.

«Данный напиток полезен и сердечникам, так как уменьшает аритмию и риск инфаркта», — пояснил врач.

Мясников добавил, что кофеин считается одним из самых распространённых стимуляторов, порядка 80% людей потребляют кофеин в различных его формах. Помимо кофеина, в кофе содержится около тысячи полезных биологически активных веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предостерег от злоупотребления витаминами и БАДами.