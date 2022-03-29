Врач предостерегли от злоупотребления витаминами и БАДами

Употреблять витамины можно только по назначению врача в соответствии с результатами анализов. Фото: pixabay

Употреблять витамины можно только по назначению врача в соответствии с результатами анализов. Фото: pixabay

Самостоятельное назначение курсов витаминной терапии и биодобавок может грозить опасными для здоровья последствиями, предупредила терапевт Оксана Серебрякова.

Врач рассказала «Газете.Ru», что переизбыток витаминов может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, нервной системы, а также аллергии, анемии, тошноте и прочим последствиям.

Она подчеркнула, что употреблять витамины можно только по назначению врача в соответствии с результатами анализов. При этом подбор витаминов и их дозировка в каждом случае индивидуальны.

Врач-иммунолог и дерматолог Мария Польнер согласилась с Серебряковой и добавила, что пациенты, которые самостоятельно назначают себе витамины, ведутся на агрессивный маркетинг. Многие читают на упаковках привлекательные названия и приобретают эти препараты.

«Для кожи», «для волос», «для глаз», «для женского здоровья» и прочего. Это создает иллюзию безопасности и безусловной пользы», — заметила Польнер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетологи назвали 5 напитков для сжигания веса на животе.