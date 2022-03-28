Диетологи назвали 5 напитков для сжигания веса на животе

Американские диетологи рассказали, что при похудении многие уделяют больше внимания еде, чем напиткам. Но они тоже могут помочь сбросить лишний вес.

Как пишет портал Eat this, not that, существуют напитки, которые могут помочь избавиться от жира на животе, который также называют висцеральным жиром. Диетологи дали советы по выбору таких напитков, особенно они пригодятся тем, кому больше 50 лет.

Важным напитком для похудения является вода. Ее необходимо употреблять в достаточном количестве, чтобы не допустить обезвоживания организма. Для тех, кто не любить пить простую воду и привык к сладким газировкам, можно выбрать газированную воду.

Следующим напитком, который способствует похудению, является зеленый чай. В нем много катехинов, которые являются сильными антиоксидантами. Также рекомендуется пить кофе, отдавая предпочтение обычному черному, без сахара и сливок.

Кроме того, похудеть поможет мятный чай, особенно если пить его на ночь.

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