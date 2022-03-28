Гепатолог перечислила полезные для печени продукты

Гепатолог перечислила полезные для печени продукты
Чтобы поддерживать здоровье печени, нужно "подкармливать" ее продуктами с полезными веществами. Фото: Pixabay

Гепатолог и гастроэнтеролог Ирина Учурова рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы восстановить печень.

Врач рассказала изданию «Доктор Питер», что способность печени нейтрализовать пищевые токсины, метаболиты лекарств, аллергены, частицы погибших бактерий и вирусов, а также создавать белки для нужд организма делает ее одним из важнейших органов тела.

Чтобы поддерживать здоровье печени, нужно «подкармливать» ее продуктами с антиоксидантами и витаминами. Эти вещества необходимы для очистки организма от промежуточных продуктов метаболизма, токсических соединений и предупреждения развития ожирения печени.

Антиоксидантами богата свежая зелень, в частности кинза, укроп, петрушка, сельдерей, мята и базилик. Зелень можно добавлять в салаты, смузи или посыпать ей блюда перед подачей.

Кроме того, для печени полезны пектины, которые оказывают эффект детокса. Их можно найти в свекле, яблоках, персиках, абрикосах, груше, малине, смородине и других ягодах.

Для здоровья этого органа также важны омега-3 и аргинин, которыми богаты грецкие орехи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что отоларинголог предупредила об опасных последствиях заложенности уха.

здоровье печень продукты


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Шольц запросил у Путина письменных разъяснений по поводу расчетов за ...
Россиянам напомнили, какая категория пенсионеров может подать заявление и ...
Диетолог рассказала о четырех самых полезных свойствах бананов
Абрамченко уточнила, что запасов сахара в России хватит до нового ...
Колпинский районный суд заключил под стражу руководителя районной ветстанции
Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа
Мишустин подписал разрешение на параллельный импорт отдельных видов продукции
В Минсельхозе заверили, что дефицита овощей в России не будет