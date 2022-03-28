Гепатолог перечислила полезные для печени продукты

Чтобы поддерживать здоровье печени, нужно "подкармливать" ее продуктами с полезными веществами. Фото: Pixabay

Чтобы поддерживать здоровье печени, нужно "подкармливать" ее продуктами с полезными веществами. Фото: Pixabay

Гепатолог и гастроэнтеролог Ирина Учурова рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы восстановить печень.

Врач рассказала изданию «Доктор Питер», что способность печени нейтрализовать пищевые токсины, метаболиты лекарств, аллергены, частицы погибших бактерий и вирусов, а также создавать белки для нужд организма делает ее одним из важнейших органов тела.

Чтобы поддерживать здоровье печени, нужно «подкармливать» ее продуктами с антиоксидантами и витаминами. Эти вещества необходимы для очистки организма от промежуточных продуктов метаболизма, токсических соединений и предупреждения развития ожирения печени.

Антиоксидантами богата свежая зелень, в частности кинза, укроп, петрушка, сельдерей, мята и базилик. Зелень можно добавлять в салаты, смузи или посыпать ей блюда перед подачей.

Кроме того, для печени полезны пектины, которые оказывают эффект детокса. Их можно найти в свекле, яблоках, персиках, абрикосах, груше, малине, смородине и других ягодах.

Для здоровья этого органа также важны омега-3 и аргинин, которыми богаты грецкие орехи.

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