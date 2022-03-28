Отоларинголог предупредила об опасных последствиях заложенности уха

Отоларинголог предупредила об опасных последствиях заложенности уха
Заложенность в ухе может быть вызвана множеством причин. Фото: unsplash

ЛОР-хирург, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева объяснила, какие заболевания могут вызывать заложенность уха, и к каким последствиям они могут привести.

Отоларинголог отметила в разговоре с радио Sputnik, что при заложенности уха человек начинает хуже воспринимать идущие извне звуки, а его собственный голос может казаться слишком громким. Самой распространенной причиной этого состояния является обычная простуда.

Если заложенность вызвана простудным заболеваниям, например, при насморке, то она развивается на фоне отека в носу и носоглотке, где находится устье слуховой трубы. Последняя отвечает за выравнивание давления в среднем ухе, расположенном за барабанной перепонкой. При насморке эта труба отекает и уже не справляется со своей функцией, поэтому ухо начинает закладывать. В этом случае важно обратиться к врачу, поскольку, если не начать лечение, то все может обернуться отитом.

Также заложенность уха может возникать во время авиаперелета или при нырянии. В таком случае это состояние не опасно и легко поддается «лечению». Чтобы избавиться от заложенности, можно воспользоваться сосудосуживающим спреем перед полетом, рассасывать леденцы и жевать жвачку. Это помогает слуховой трубе активнее работать.

В некоторых случаях заложенность уха указывает на развитие тугоухости — заболевания, которое можно вылечить только на ранней стадии. О начале этого грозного заболевания может говорить как периодическая, так и постоянная заложенность уха.

«Человеку нужно максимально быстро обратиться к врачу, потому что первые дни, неделя – острый период, когда, если диагноз подтверждается, еще есть возможность вернуть человеку слух. Если лечение в эти короткие сроки не проводится, тогда снижение слуха будет прогрессировать, и на это повлиять уже практически невозможно», – предупредила Сергеева.

ЛОР подытожила, что заложенность в ухе может быть вызвана множеством причин. Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы получить правильный диагноз и, при необходимости, лечение.

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