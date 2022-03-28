Исследование: груша способна защитить человека от рака

Исследование: груша способна защитить человека от рака
Груши являются источниками веществ, которые могут обеспечивать профилактику опасных видов рака. Фото: unsplash

Ученые в последнее время стали активно изучать вещества растительного происхождения, которые способны замедлить развитие рака. Исследования показывают, что от ряда онкологических заболеваний человека может защитить груша.

Как пишет Daily Express, в медицине пока нет единого метода лечения рака, который бы подходил для всех разновидностей онкологических заболеваний. Поэтому ученые ищут способы подавления роста раковых клеток среди различных продуктов, в том числе растительного происхождения. Несколько исследований показали, что в борьбе с различными видами рака помогут полезные свойства груши.

По данным ученых, груши являются источниками веществ, которые могут обеспечивать профилактику опасных видов рака.

Этот фрукт пользуется популярностью у диетологов, поскольку в нем содержится масса полезных веществ, в том числе катехины — мощные антиоксиданты, которые способствуют снижению артериального давления и улучшению состояния сосудов. Кроме того, они препятствуют образованию тромбов.

Однако, согласно результатам новых исследований, катехины также способны защитить человека от колоректального рака и рака легких. Это было доказано научной работой, в которой участвовало почти 450 тысяч человек. У людей, которые ели много груш, риск развития рака легких был ниже по сравнению с другими испытуемыми.

Также в грушах содержится антоциан — антиоксидант, который препятствует развитию и росту раковых опухолей. Особенно он эффективен в борьбе с раком кишечника. Дело в том, что это вещество замедляет рост раковых клеток в пищеварительном тракте.

А содержащийся во фрукте витамин С борется со свободными радикалами, которые подвергают клетки окислительному стрессу и готовят почву для развития хронических заболеваний.

Кроме того, грушу рекомендуют для борьбы с высокими холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они являются богатыми источниками клетчатки и важных питательных веществ.

«Груши – это ароматный, вкусный и полезный перекус, и существует множество вариантов блюд с ними. Вы можете добавить груши в соевое молоко, чтобы приготовить смузи, который поможет вам бороться с высоким холестерином», — советует врач-нутрициолог Роб Хобсон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дефицит витамина B12 может указывать опасное состояние языка.

груша профилактика рак


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Колпинский районный суд заключил под стражу руководителя районной ветстанции
Медведев заявил, что европейские санкции против РФ могут оставить ЕС без газа
Мишустин подписал разрешение на параллельный импорт отдельных видов продукции
В Минсельхозе заверили, что дефицита овощей в России не будет
Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру из-за афазии
Путин по телефону обсудил с Шольцем решение перейти на оплату газа в рублях
В РЖД рассказали о повышении спроса на альтернативные пути перевозок
В Петербурге 300-летний дуб в заказнике у Финского залива признали ...