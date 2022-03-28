Исследование: груша способна защитить человека от рака

Ученые в последнее время стали активно изучать вещества растительного происхождения, которые способны замедлить развитие рака. Исследования показывают, что от ряда онкологических заболеваний человека может защитить груша.

Как пишет Daily Express, в медицине пока нет единого метода лечения рака, который бы подходил для всех разновидностей онкологических заболеваний. Поэтому ученые ищут способы подавления роста раковых клеток среди различных продуктов, в том числе растительного происхождения. Несколько исследований показали, что в борьбе с различными видами рака помогут полезные свойства груши.

По данным ученых, груши являются источниками веществ, которые могут обеспечивать профилактику опасных видов рака.

Этот фрукт пользуется популярностью у диетологов, поскольку в нем содержится масса полезных веществ, в том числе катехины — мощные антиоксиданты, которые способствуют снижению артериального давления и улучшению состояния сосудов. Кроме того, они препятствуют образованию тромбов.

Однако, согласно результатам новых исследований, катехины также способны защитить человека от колоректального рака и рака легких. Это было доказано научной работой, в которой участвовало почти 450 тысяч человек. У людей, которые ели много груш, риск развития рака легких был ниже по сравнению с другими испытуемыми.

Также в грушах содержится антоциан — антиоксидант, который препятствует развитию и росту раковых опухолей. Особенно он эффективен в борьбе с раком кишечника. Дело в том, что это вещество замедляет рост раковых клеток в пищеварительном тракте.

А содержащийся во фрукте витамин С борется со свободными радикалами, которые подвергают клетки окислительному стрессу и готовят почву для развития хронических заболеваний.

Кроме того, грушу рекомендуют для борьбы с высокими холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они являются богатыми источниками клетчатки и важных питательных веществ.

«Груши – это ароматный, вкусный и полезный перекус, и существует множество вариантов блюд с ними. Вы можете добавить груши в соевое молоко, чтобы приготовить смузи, который поможет вам бороться с высоким холестерином», — советует врач-нутрициолог Роб Хобсон.

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