На дефицит витамина B12 может указывать опасное состояние языка

Недостаток витамина B12 может проявляться в виде отека языка и изменения его цвета на ярко-красный или бордовый. Фото: pixabay

Недостаток витамина B12 может проявляться в виде отека языка и изменения его цвета на ярко-красный или бордовый. Фото: pixabay

Нехватка такого важного для организма витамина как B12 вызывает различные заболевания, последствия которого могут быть необратимыми. На дефицит витамина может указывать опасный симптом, связанный с языком.

Как предупреждают британские врачи, недостаток витамина B12 может проявляться в виде отека языка и изменения его цвета на ярко-красный или бордовый. Это может привести к проблемам с жеванием, глотанием или даже общением, пишет Daily Express.

Воспаление языка называется глоссит, он бывает острым или хроническим. Симптомы могут проявляться на постоянной основе, либо пропадать и возобновляться каждые несколько недель или месяцев.

К дефициту витамина B12 может привести неправильное питание. Его основным источником являются продукты животного происхождения. Если употреблять их в недостаточном количестве, то в организме может появиться нехватка этого вещества.

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