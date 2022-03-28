Диетолог назвала норму потребления яиц

Специалист советует съедать не более 5 яиц в неделю, за один день — не более 2. Фото: Pixabay

Специалист советует съедать не более 5 яиц в неделю, за один день — не более 2. Фото: Pixabay

Употребление яиц может привести к аллергии, если их переедать. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.

По ее словам, в куриных яйцах содержится идеальный по усвояемости белок, а также кальций, фосфор, лецитин и кальциферол. Максимальную пользу здоровью принесет употребление пяти-шести яиц в течение недели.

«Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. В теории, здоровый человек может употреблять и большее количество яиц в день, но я сторонница разнообразия в тарелке», — отметила специалист в интервью радио Sputnik.

Диетолог подчеркнула, что переедать такой еды не стоит. И напомнила, что первым признаком переедания любого продукта является ухудшение самочувствия, когда появляются симптомы, которые ранее не беспокоили — от аллергических проявлений до изменений со стороны желудочного-кишечного тракта, таких как вздутие живота, боль, тяжесть, повышенное газообразование, учащение отрыжки воздухом с запахом непереваренного белка, изжога. При этом Разаренова отметила, указанные симптомы могут усиливаться после употребления агрессивного продукта.

Яйца станут дополнением к другому белку, среди которого мясо, рыба и субпродукты. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и избыточным весом стоит снизить потребление яиц до трех в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чеснок имеет лишь положительные свойства. Его употребление позволяет разжижать кровь и не дает размножаться бактериям.

Во-первых, овощ обладает бактерицидными свойствами. Таким образом, он может быть использован в профилактических целях: для предотвращения простудных заболеваний. Чеснок также может «отгонять» патогены. Помимо этого, уверен эксперт, в составе овоща находится витамин C, а также другие полезные вещества.

Помимо прочего в продукте находится такой элемент, как «аллицин». Именно он-то и способствует разжижению крови. Доподлинно известно, что если у человека густая кровь, то ему грозит образование тромбов, а также повышенное давление. Все это может привести к инсультам и инфарктам.