Китайского студента-художника порезали в центре Петербурга

Китайского студента-художника порезали в центре Петербурга
Раненого студента нашли у дома 52 на Лиговском проспекте. Фото: скрин Яндекс.панорам

Студента Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина нашли сегодня ночью на Лиговском проспекте у дома 52 в тяжелом состоянии — его ударил в грудь ножом неизвестный мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb, на молодого человека, приехавшего в Северную столицу два года назад для учебы, напали накануне вечером. Судя по кадрам видеозаписи, нападавших было двое — высокий немолодой бородатый мужчина в шубе и еще более высокий молодой человек весь в черном.

Бригада скорой забрала пострадавшего в Мариинскую больницу. У него проникающее ножевое ранение груди, пневмоторакс, шок первой степени, состояние тяжелое.

На месте происшествия нашли чей-то окурок.

Напомним, буквально накануне произошло нападение в Калининском районе города — там мужчину тоже госпитализировали с ножевым ранением.

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