На Герасимовской мужчина вонзил нож в спину своему знакомому

В Калининском районе Петербурга мужчину госпитализировали с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел на Герасимовской улице, 12.

Мужчина с проникающим ранением спины в тяжёлом состоянии был госпитализирован в Городскую больницу № 3.

Сотрудники полиции «по горячим следам» по подозрению задержали гражданина Белоруссии 1978 года рождения. По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков он нанёс ножевое ранение пострадавшему. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.