В Петербурге за сутки «минировали» 72 станции метро, учебные и медучреждения, эвакуировали 6 тысяч человек

В Петербурге лютуют «телефонные террористы». За последние сутки сообщалось о нескольких якобы минированиях различных заведений. Так, как стало известно Gazeta.SPb, с нескольких электронных адресов накануне поступило семь сообщений о заминировании учебных заведений, медучреждений, станций метро, отделений банка — всего 30 объектов и 72 станции метрополитена.

Эти объекты были осмотрены, взрывчатые вещества не нашли. Были эвакуированы 6175 человек.

Кроме того, было возбуждено несколько уголовных дел по «минированиям» учреждений за последнюю неделю. Так, возбуждены уголовные дела по ст.207 ч.2 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) по следам «минирований» центра информационной поддержки клиентов компании «Лента», горбольницы №33 в Колпино, офисов оператора связи, Колпинского районного суда Санкт-Петербурга.