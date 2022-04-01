В Петербурге с начала года из-за выезда на встречку погибли 35 человек

В Петербурге с начала 2022 года 35 человек погибли из-за выезда на встречную полосу. В январе было 128 ДТП, связанных с тем, что автомобили выезжали на чужую полосу, сообщает Управление ГИБДД по городу и Ленобласти. В них пострадали 214 человек, в том числе 20 детей.

Как пояснили в ГИБДД, нельзя создавать помехи другим участникам движения, а полоса, куда собирается выехать автомобиль, должна быть свободна. И прежде чем совершать обгон, надо убедиться в его безопасности.

Напомним, за выезд на встречку предусмотрено наказание в виде лишения прав на полгода или штраф в 5 тыс. рублей.

Напомним, 29 марта массовое ДТП на внешней стороне КАД собрало крупную пробку. Дорогу не поделили грузовик и две легковушки.