Епархия отпустила петербуржцу уголовные грехи: он просил проснуться умершую бабушку

В Петербурге Дзержинский районный суд прекратил уголовное преследование 23-летнего Фарида Нуазо. Его обвиняли в повреждении объекта культурного наследия — он оставил надпись на стене храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 апреля, автора нашли по записям с видеокамер наблюдения. По его словам, он находился в нетрезвом состоянии, и когда шел мимо храма, вспомнил, как уточняет «Фонтанка», свою умершую бабушку. Тогда он обратился к ней через надпись на стене и попросил проснуться.

Санкт-Петербургская епархия оценила ущерб в 51 тыс. рублей. Нуазо принес извинения и расплатился.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.