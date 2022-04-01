В Петербурге опять эвакуировали посетителей Эрмитажа

В Петербурге опять эвакуировали посетителей Эрмитажа
После угрозы минирования выставочные залы осмотрели. Фото: пресс-служба Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже в очередной раз были эвакуированы посетители. Как сообщили в соцсетях музея, это было связано с сообщением о минировании.

Были эвакуированы посетители Главного музейного комплекса. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с росгвардейцами осмотрели выставочные залы и служебные помещения.

У посетителей есть возможность вернуться в музей после возобновления его работы или прийти в другой день. Также можно по этим же билетам пройти в Главный штаб в пятницу.

Эрмитаж вновь открылся в 15:10, когда завершилась проверка. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Напомним, ранее Эрмитаж также «минировали» 13 марта. Тогда Главный музейный комплекс продолжил работать на один час дольше, до 19:00, чтобы у посетителей Эрмитажа была возможность спокойно посмотреть экспозицию.

Ранее, 10 марта, из-за угрозы минирования закрывали Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

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