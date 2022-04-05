В Петербурге за сутки «минировали» 72 станции метро, больницы, ТРК «Питер радуга» и Юго-Западную ТЭЦ

Были проверены 72 станции метро. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Были проверены 72 станции метро. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге «телефонные террористы» «заминировали» 56 городских объектов и 72 станции метро. Как стало известно Gazeta.SPb, угрозы с элетронных адресов поступили в адрес метро, медучреждений, магазина «Лента», ТРК «Питер радуга», АО «Юго-Западная ТЭЦ».

Эвакуацию людей не проводили, оъекты и терртории рядом были осмотрены, взрывчатые вещества обнаружены не были.

Обследование объектов закончилось в пятом часу вечера, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в Государственном Эрмитаже опять из-за угрозы ложного минирования были эвакуированы посетители Главного музейного комплекса. Сотрудники службы музейной безопасности совместно с росгвардейцами осмотрели выставочные залы и служебные помещения.