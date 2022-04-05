Бывшего собственника «Росан Трейд» обвиняют в уклонении от налогов на 2 млрд рублей

Бывшего собственника «Росан Трейд» обвиняют в уклонении от налогов на 2 млрд рублей
Бывшего собственника обвиняют в организации уклонения от уплаты налогов. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего собственника компании ООО «Росан Трейд» Андрея Кушуля — одного из крупнейших дилеров снегоходов и гидроциклов Bombardier. Его обвиняют в организации уклонения от уплаты налогов.

По версии следствия, Кушуль вместе с совладельцем компании Романом Каневским и другими ранее осужденными соучастниками организовали уклонение от уплаты налогов на 2 млрд руб. Они изготовили фиктивную бухгалтерскую документацию и внесли заведомо ложные сведения на основании нее в налоговые декларации на добавленную стоимость и по налогу на прибыль с января 2011 года по март 2016 года.

На недвидимость, автомобили и деньги на расчетных счетах обвиняемых и организации наложены аресты.

Кушуль долгое время скрывался от следствия. Год назад его задержали в Испании и экстрадировали в Россию. Тут ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Каневский бъявлен в международный розыск.

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