В Петербурге появится интерактивный центр сказок Пушкина

Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство нового культурного центра в Пушкине.

Культурно-развлекательный интерактивный центр сказок Александра Пушкина построят рядом с Детскосельским бульваром. Строительство будет завершено в августе 2025 года.

Все необходимые согласования застройщик ООО «Светоч» получил, также есть положительное заключение экспертизы по проектной документации.

Интерактивный центр сказок смогут посещать около 2 тыс. человек в сутки.

Центр будет представлять из себя стилизованный сказочный дворец с башней и крепостными стенами. Он будет оформлен декорациями по сказкам Пушкина. Это будет крытый тематический парк аттракционов с развлекательными зонами, выставками, зрительным залом, площадкой для водных шоу-программ. Также там будут игровые площадки, квест-программы и кафе.