В Петербурге изменились нормативы расходов бюджета по соцпитанию

Школьники будут хорошо питаться в учреждениях. Фото: pixabay.com

Школьники будут хорошо питаться в учреждениях. Фото: pixabay.com

Смольный из-за повышения цен на продукты увеличил нормативы расходов горбюджета на социальное питание на следующие три месяца. Это позволит избежать срыва контрактных обязательств и сохранит качество оказываемых услуг, сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», город заключил более 6 тыс. контрактов со 130 поставщиками. Теперь эти организации могут получать авансы на поставку товаров.

Согласно новому постановлению, цена контракта может быть увеличена с 1 апреля по 30 июня. На увеличение цен контрактов может потребоваться дополнительно 576 млн рублей.

Напомним, на организацию питания в больницах, учебных заведениях, учреждениях соцобслуживания в этом году выделено более 15 млрд рублей.