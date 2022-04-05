Глава группы НЛМК: переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков

Бизнесмен отметил, что правила игры меняются каждый день. Фото: Pixabay

Бизнесмен отметил, что правила игры меняются каждый день. Фото: Pixabay

Антироссийские санкции создают новую реальность, считает владелец международной сталелитейной группы НЛМК Владимир Лисин. По его словам, рушатся цепочки поставок, логистика, платежная и финансовая инфраструктура дают сбои.

Как пишет «Коммерсантъ», бизнесмен отметил, что правила игры меняются каждый день. И в таких условиях российске бизнесмены стараются выполнять свои социальные обязательства.

Что касается идеи спикера Госдумы Вячеслава Володина о продаже за рубли не только трубопроводного газа, но и других товаров, в том числе металлов, то Лисин считает, что это просто выбросит Россию с международных рынков.

«Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски», — сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в марте поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли.