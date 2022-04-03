Песков: Россия надеется на здравый смысл европейцев при расчетах за газ

Песков: Россия надеется на здравый смысл европейцев при расчетах за газ
Дмитрий Песков надеется на здравый смысл европейцев. Фото: Кремль

Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, приобретающих у страны газ. Об этом в интервью в программе» Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «это санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев». Песков отметил, что счет при этом выставляется из США,

Дмитрий Песков считает, что в связи с этим как минимум нелогично было бы исходить «из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике».

Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о возможности отключения газа Западу при отказе платить в рублях, заявил, что при этом Россия все-таки рассчитвает на лучшее, на здравый смысл контрагентов.

Напомним, ранее Литва отказалась от российского газа.

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