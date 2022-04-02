Литва полностью отказалась от российского газа

Литва полностью отказалась от российского газа
Литва с апреля отказалась от российского газа. Фото: unsplash

Министерство энергетики Литвы заявило о полном отказе от импорта природного газа из России.

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как указало Минэнерго, по состоянию на 2 апреля импорт российского природного газа на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым, как пояснили в ведомстве, требование Москвы об оплате газа в рублях больше не актуально для Вильнюса.

В министерстве также сообщили, что Литва полностью обеспечивает себя природным газом через Клайпедский СПГ-терминал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков сообщил, что Shell не сможет покупать российский газ из-за санкций.

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