Песков сообщил, что Shell не сможет покупать российский газ из-за санкций

Песков сообщил, что Shell не сможет покупать российский газ из-за санкций
Песков заявил, что Shell не сможет покупать газ у РФ из-за издержек политики Британии. Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британская нефтегазовая компания Shell не сомжет покупать газ у России из-за антироссийских санкций Лондона.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал тот факт, что Британия, в отличие от стран ЕС, ввела санкции против Газпромбанка, что не позволяет Shell покупать российский газ за рубли. Об этом пишет ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о вероятности того, что Shell в этом месяце не сможет рассчитаться за поставки газа из РФ, поскольку Лондон, в отличие от стран ЕС, включила Газпромбанк в санкционный список.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что решение об оплате российского газа в рублях «недружественными странами» может быть пересмотрено, если ситуация изменится, заявил Песков.

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